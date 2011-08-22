Черновецкий останется «виртуальным мэром» столицы еше год с гарантией ?

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что выборы Киевского городского головы должны состояться в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня на пресс-конференции.

«Мое убеждение, 2012 год – это выборы Киевского городского головы. По-другому не может быть», - сказал он.

При этом В.ШАПОВАЛ отметил, что ЦИК в постановлении по объемам финансирования на проведение в 2012 году очередных выборов в Верховную Раду Украины прописала необходимость выделения средств на проведение этих выборов без учета расходов на выборы Киевского городского головы.

По словам председателя ЦИК, это даст возможность в случае принятия решения о проведении выборов в Киеве выделить на них необходимое финансирование.

В.ШАПОВАЛ отметил, что выборы в Киеве будут проводиться, скорее всего, в удобный для политических сил момент.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Центральная избирательная комиссия, в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Украины, утвердила объемы расходов для включения в бюджетный запрос по двум бюджетным программам в проект Государственного бюджета Украины на 2012 год.

Согласно принятому решению ЦИК подала предложения к бюджетному запросу по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в сумме 19 миллионов гривен, а также по бюджетной программе 6731050 "Функционирования Государственного реестра избирателей" в сумме 18 миллионов 889 тысяч гривен.