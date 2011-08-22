В Киеве обещают грандиозное празднование Дня Независимости

По случаю 20-й годовщины Независимости Украины центр столицы 24 августа превратится в большую праздничную площадку, где будут проходить многочисленные мероприятия.

В 10 часов утра на Крещатике стартуют праздничные развлечения. Запланировано проведение интерактивных игр для разных возрастных категорий: игровая площадка для детей «Что ты знаешь об Украине?», Игровая площадка для детей и родителей «Курьезы об Украине», семейный игровая площадка с фольклорной тематикой «Грай-намисто України», интерактивная площадка для школьников - скаутский городок, шоу уличных театров, площадка украинского караоке.

Для активной молодежи будет работать сценическая площадка «U-20» (under 20 (до 20-ти лет) и Ukraine 20) с различными спортивными мероприятиями: мини-футбол, стритбол, показательные выступления по брейкдансу. Рядом будет работать скейтпарк и площадка по экстремальным видам спорта. Во всех этих мероприятиях сможет принять участие любая любительская команда. Регистрация участников – возле центральной сцены дневных мероприятий (ул. Крещатик, 36).

На центральной сцене дневных мероприятий в 10 часов начнется концертная программа детских коллективов - лауреатов престижных детских фестивалей «Дети независимой страны» (будут участвовать более 200 детей со всей Украины). Также здесь состоятся финал Всеукраинского конкурса «Студенческая красавица», церемония награждения победителей спортивных игр и выступления молодежных групп: «Время и Стекло», «Неділя», «Астарта», «На Відміну Від», «Роял Бойз» и др. Ведущие дневной сцены - Александр ПЕДАН и ЭРИКА.

Здесь же, на Крещатике, будут проходить презентационные мероприятия «Евро-2012», где можно будет не только увидеть макеты и фотографии лучших стадионов Украины, но и выиграть билеты на НСК «Олимпийский».

Специально к юбилею независимости нашего государства на Крещатике будет построена стена высотой 3 м и длиной 70 м, на которой 20 команд граффити-художников из разных городов Украины создадут уличную выставку граффити на тематику 20-летия Независимости Украины. Также в местах празднования будут работать мастера фейс-арта, которые профессионально будут раскрашивать праздничной символикой лица всех желающих.

Для любителей фольклорного искусства на Софийской площади будет установлена сцена «Фолк мюзик», на которой будут выступать лучшие народные коллективы - участники проекта «Фолк мюзик» на Первом Национальном канале телевидения.

А на Михайловской площади буде концерт лучших украинских хоров. Начало этого мероприятия в 10.30.

В 16.30 на главной сцене праздника - на Майдане Незалежности - начнется шоу лучших военных духовых оркестров. Всего в программе духовых оркестров примут участие более 500 военных музыкантов.

В 18.00 на Майдане стартует праздничный музыкальный марафон, в котором примут участие 20 популярных украинских исполнителей: София РОТАРУ, РУСЛАНА, Тина КАРОЛЬ, Потап и Настя, «Танок на Майдане Конго», ДЖАМАЛА, «Мед Хедс», «Братья Карамазовы »,«Друга Ріка», ГАЙТАНА, ЭРИКА, Александр КРИВОШАПКО, Маша СОБКО, Владимир КВАСНИЦА, Антонина МАТВИЕНКО, Владимир ТКАЧЕНКО, Екатерина БУЖИНСКАЯ, АЛЕША, Настя ПРИХОДЬКО, Злата ОГНЕВИЧ. В шоу-программе примет участие команда-победитель проекта «Майдан's» из г. Кировоград в составе 500 танцоров. Проведут концерт Юрий КОТ и Анна ГОМОНАЙ.

В этот день на Майдане Незалежности будет работать рекордное количество высококачественных светодиодных экранов в Украине - более 1000 кв. м., 4 сцены, 10 тематических игровых локаций, более 2500 участников праздничных программ из 25 областей, подчеркивается в сообщении.

Завершится праздник грандиозным фейерверком.

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