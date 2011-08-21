Литвин: на эту сессию выносятся три важнейших закона
...и много популистских
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что девятая сессия Верховной Рады шестого созыва должна быть максимально продуктивной.
«Это предпоследняя сессия парламента нынешнего созыва. И по традиции, а также исходя из объема задач, стоящих перед государством в плане реформирования многих сфер нашей жизни, она должна быть наиболее продуктивной», - сказал В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос журналистов во время пребывания с рабочей поездкой в Житомирской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
«Работы много. Ежедневно из Кабинета министров и от народных депутатов поступают законопроекты», - сказал он.
Ключевым вопросом, который будет рассматриваться на этой сессии, председатель парламента назвал закон о рынке земли. «Это очень важный вопрос, и потому нужна не только дискуссия, но и проведение необходимой разъяснительной работы, потому что происходит нагнетание страстей», - сказал он.
Объясняя актуальность принятия данного закона, В.ЛИТВИН отметил невозможность сохранения и в дальнейшем нынешней ситуации в земельных отношениях, при которой земля скупается теневым образом. Он спрогнозировал, что после принятия закона о рынке земли нормативная оценка земель «будет резко увеличена». «Нам нужно добиться, чтобы земля имела реальную цену и настоящих хозяев в лице людей, которые на ней работают», - отметил председатель ВР.
В течение сессии, сказал В.ЛИТВИН, будет принят и ряд других необходимых решений, которых требуют Конституция Украины и закон о Регламенте Верховной Рады, в частности, закон о бюджете на следующий год.
«Мы настроены, чтобы бюджет был принят своевременно, - заявил он. - Правительство работает над этим документом по четко определенному графику, и нужно, чтобы на нынешнем этапе соответствующие комитеты Верховной Рады приобщились к этой работе». «Нужно обеспечить диалог и поиск необходимого компромисса», - сказал В.ЛИТВИН.
По его словам, также должен быть принят закон о выборах народных депутатов. В.ЛИТВИН отметил, что вокруг этого законопроекта продолжаются дискуссии, а также раздаются призывы о проведении досрочных выборов. В этом контексте он заявил, что выборы как нового парламента, так и Президента состоятся в определенные Конституцией сроки.
Председатель ВР высказал мнение, что с приближением выборов в парламенте будет появляться много популистских законопроектов. Учитывая это, В.ЛИТВИН высказался за необходимость проанализировать существующие социальные законы и сосредоточиться на их выполнении.