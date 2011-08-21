Литвин: на эту сессию выносятся три важнейших закона

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что девятая сессия Верховной Рады шестого созыва должна быть максимально продуктивной.

«Это предпоследняя сессия парламента нынешнего созыва. И по традиции, а также исходя из объема задач, стоящих перед государством в плане реформирования многих сфер нашей жизни, она должна быть наиболее продуктивной», - сказал В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос журналистов во время пребывания с рабочей поездкой в Житомирской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Работы много. Ежедневно из Кабинета министров и от народных депутатов поступают законопроекты», - сказал он.

Ключевым вопросом, который будет рассматриваться на этой сессии, председатель парламента назвал закон о рынке земли. «Это очень важный вопрос, и потому нужна не только дискуссия, но и проведение необходимой разъяснительной работы, потому что происходит нагнетание страстей», - сказал он.

Объясняя актуальность принятия данного закона, В.ЛИТВИН отметил невозможность сохранения и в дальнейшем нынешней ситуации в земельных отношениях, при которой земля скупается теневым образом. Он спрогнозировал, что после принятия закона о рынке земли нормативная оценка земель «будет резко увеличена». «Нам нужно добиться, чтобы земля имела реальную цену и настоящих хозяев в лице людей, которые на ней работают», - отметил председатель ВР.

В течение сессии, сказал В.ЛИТВИН, будет принят и ряд других необходимых решений, которых требуют Конституция Украины и закон о Регламенте Верховной Рады, в частности, закон о бюджете на следующий год.

«Мы настроены, чтобы бюджет был принят своевременно, - заявил он. - Правительство работает над этим документом по четко определенному графику, и нужно, чтобы на нынешнем этапе соответствующие комитеты Верховной Рады приобщились к этой работе». «Нужно обеспечить диалог и поиск необходимого компромисса», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, также должен быть принят закон о выборах народных депутатов. В.ЛИТВИН отметил, что вокруг этого законопроекта продолжаются дискуссии, а также раздаются призывы о проведении досрочных выборов. В этом контексте он заявил, что выборы как нового парламента, так и Президента состоятся в определенные Конституцией сроки.

Председатель ВР высказал мнение, что с приближением выборов в парламенте будет появляться много популистских законопроектов. Учитывая это, В.ЛИТВИН высказался за необходимость проанализировать существующие социальные законы и сосредоточиться на их выполнении.