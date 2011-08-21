Новый председатель УВКС о Тимошенко, Польше и адекватных деньгах

Новоизбранный председатель Украинского всемирного координационного совета избран Михаил РАТУШНЫЙ опроверг обвинения в том, что был провластной кандидатурой на должность председателя УВКС.

Как сообщает Gazeta.ua, М.РАТУШНЫЙ в своей речи отметил: "Я как представитель интеллигенции поставил свою подпись вместе с АНДРУХОВИЧЕМ, ПАВЛЫЧКО, МУШКЕТИКОМ и другими за то, что арест ТИМОШЕНКО - несправедлив. У меня есть своя позиция, и не знаю, кто распускает эти политические слухи".

Отвечая на критику за избыточность расходов Совета, новый председатель сказал: "В первый день форума звучало, что координационный совет превратился в туристическое бюро, но мы должны максимально ездить в диаспоры и заставлять чиновников ездить в украинские общины. Мы должны ездить с целыми багажниками книг и дисков, мы должны заставить власть выделять адекватную сумму на то, чтобы работать с зарубежными украинцами".

Также он отметил, что в этом году МИД было выделено на работу с зарубежными украинцами 100 тыс. грн. "Это ненормально. В той же Польше выделяются десятки миллионов", - отметил М.РАТУШНЫЙ.