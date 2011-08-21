Геращенко: нужно возобновить диалог между властью и оппозицией

Народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО разделяет обеспокоенность представителей диаспоры по поводу ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом она сказала, комментируя по просьбе УНИАН негативную реакцию делегатов на оглашение министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО приветствия Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес V Всемирного форума украинцев, который начался 19 августа в Киеве.

В то же время она заметила «...но что касается той реакции, которую продемонстрировали некоторые участники форума, то мне кажется она неадекватной, некорректной, поскольку свою позицию можно выражать другим, демократическии и цивилизованным способом», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее убеждению, сегодня в Украине нужно возобновить диалог между властью и оппозицией, и будет хорошо, если этому будут содействовать украинцы, живущие за рубежом.

«Важно действовать демократическими методами, а не всегда методами уличных акций, потому что какие бы ни были сейчас драматичные и сложные процессы в Печерском суде, я никогда не поддержу метание яиц в оппонентов. Кроме того, закрикивание министра иностранных дел, мне кажется, все же не способ цивилизованного выражения своих позиций. Уличные протесты имеют право на существование, но мне не хотелось бы, чтобы они переносились на такие серьезные мероприятия», - отметила народный депутат.

И.ГЕРАЩЕНКО высказала мнение, что участникам форума стоило бы прислушиваться к призывам поэта Дмытра ПАВЛЫЧКО, выслушать министра иностранных дел, а затем цивилизовано выразить свою позицию.

«Нам действительно часто не хватает толерантности, и этому стоит учиться», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа делегаты V Всемирного форума украинцев протестовали против приветствия Президента В.ЯНУКОВИЧА в адрес их собрания.

Во время выступления на форуме министра иностранных дел К.ГРИЩЕНКО, который зачитывал приветственное слово главы государства участникам собрания, двое делегатов съезда вышли на сцену и развернули транспарант с лозунгом “Бандократію – геть!”.

К.ГРИЩЕНКО продолжил свое выступление, однако впоследствии другой делегат крикнул: “Сколько мы еще будем слушать этого московского москаля?!” Его поддержали и некоторые другие участники форума, которые стали скандировать: ”Ганиба!”. Эти слова делегаты повторяли на протяжении выступления К.ГРИЩЕНКО несколько раз, в частности, участники собрания скандировали: “Ганиба Президенту!”, “Ганиба Януковичу!”.

Некоторые делегаты призывали дать им возможность дослушать министра.

Также попытку успокоить зал сделал председатель Украинского всемирного координационного совета Д.ПАВЛЫЧКО. Он сказал: “Мы все умеем кричать, но не умеем слушать и объединяться. В этом наша вина”.