Письмо к Януковичу с требованием освободить Тимошенко - исчезло

20 августа на V Всемирном форуме украинцев, который проходит Киеве, пропало открытое письмо правоведов к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием прекратить судебный процесс над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщает Gazeta.ua, сегодня к делегатам форума обратился заместитель Народного Руха Украины Иван КРУЛЬКО и сообщил, что открытое письмо к Президенту пропало.

"Подписи были собраны, но каким-то образом во время сбора этих подписей документ пропал со стола регистрации. Боюсь, что мы его не найдем, поэтому тех, кто подписал, прошу подходить и подписывать новый текст этого обращения", – сказал И.КРУЛЬКО.

По его мнению, кому-то выгодно, чтобы письмо, подписанное правоведами, не попало к Президенту.

"Открытое письмо касается политически мотивированного дела против ТИМОШЕНКО. Юристы и правоведы указывают конкретные факты и основания, почему это дело является политически мотивированным, почему это уголовное дело должно быть закрыто и почему ТИМОШЕНКО незаконно находится в СИЗО по абсолютно надуманным основаниям", – заявил заместитель Народного Руха.

"Когда вчера мы пришли после обеда, увидели, что письмо исчезло. Стали узнавать – сказали, что кто-то взял почитать и так с ним и ушел. Кому-то не выгодно, чтобы письмо с подписями адвокатов, известных в мире и Украине, попало к Президенту. Но это ничего – очевидно, что мы восстановим все подписи, и утерянное письмо будет отправлено к Президенту", – сказал И.КРУЛЬКО.