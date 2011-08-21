Донецкий Комитет сопротивления диктатуре собирает на Народный марш

Донецкий областной Комитет сопротивления диктатуре призывает жителей региона к участию в Народном марше в День независимости Украины 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, принятом вчера на очередном заседании областного Комитета сопротивления диктатуре.

«Чтобы выразить собственную позицию, присоединяйтесь к Комитету сопротивления диктатуре и Народному маршу 24 августа, который начнется в 10.30 с площади Ленина в Донецке и завершится около памятника Шевченко митингом, посвященном Дню независимости Украины», - призвали члены комитета.

В своем заявлении они подчеркнули, что «режим Виктора ЯНУКОВИЧА обезумел, и особенно его безумие видно в Донецке - городе, где нынешний Президент Украины начинал свою политическую карьеру и где смог уже построить свою «идеальную страну» - авторитарную и несвободную».

Члены комитета считают, что Донецкая область сейчас - это «прообраз будущего всей страны».

«Благодаря ЯНУКОВИЧУ и его команде наша область превратилась в закрытое акционерное общество нескольких кланов, ведущих постоянную и ожесточенную борьбу между собой за получение больших прибылей, большего влияния и больших ресурсов», - говорится в принятом заявлении.

Его авторы подчеркивают, что «страдают от этого рядовые граждане и особенно те, кто находятся на передовой линии фронта по защите гражданских прав и свобод, независимого мнения - это журналисты».

По мнению членов комитета, за грубым посягательством на базовые права человека - свободу высказывания, свободу мнения и свободу слова - «стоит Партия регионов».

Поэтому Донецкий областной Комитет сопротивления диктатуре призывает граждан на следующих выборах опять «не допустить новой ошибки».