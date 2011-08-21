В палаточном городке под Печерским судом демонтажа уже не боятся

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Юрий ОДАРЧЕНКО утверждает, что пока нет никаких юридических оснований для демонтажа установленного возле Печерского райсуда Киева сторонниками бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО палаточного городка.

Об этом народный депутат сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

В настоящее время в акции в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО принимают участие около 300 сторонников экс-премьера, в соседней акции их оппонентов, организованной "Общевоинский союз Украины", - около 130 человек.

На территории палаточного городка продолжают дежурить народные депутаты от «БЮТ- Батьківщини».

Как отметили участники акции сторонников председателя партии "Батькивщина", они не боятся возможного демонтажа их палаточного городка возле Печерского районного суда Киева в связи с мероприятиями, которые будут проходить в центре столицы по случаю Дня Независимости.

Комментируя информацию о возможном сносе палаточного городка, народный депутат Ю.ОДАРЧЕНКО отметил, что сейчас для этого нет никаких юридических оснований.

В свою очередь народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Андрей ПАВЛОВСКИЙ надеется, что никто не решится разгонять палаточный городок. Хотя при этом он отметил, что участники акции «постоянно готовы к агрессии власти и неадекватного поведения милиции".

«Если 23-го снесут (палаточный городок - УНИАН), то 24-го большее количество людей соберется в парке Шевченко перед памятником Тарасу Григорьевичу, чтобы отметить День Независимости без Януковича. Об этом договорилась уже вся оппозиция ", - сказал депутат.

Он уверен, что никто из участников акции не боится разгона палаточного городка. "Пострадать за Украину - это честь", - подчеркнул он.

В то же время председатель координационного совета организации "Общевоинский союз Украины" Юрий ЛАГНО уверен, что палаточный городок не снесут. Вместе с тем он утверждает, что если палатки «Батьківщини» уберут, то свою акцию они сразу свернут.

Сейчас на территории палаточного городка продолжают собирать подписи под обращениями за срочное проведение медицинского обследования лидера «Батьківщини». По словам участников акции, за три дня они собрали уже более 4 тыс. подписей.

Также, по их данным, под обращением за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО из-под ареста, адресованным к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, за неделю собрано уже более 11 тыс. подписей.

Охрану общественного порядка на территории палаточного городка обеспечивают около 50 сотрудников милиции.