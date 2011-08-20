В Одесской прокуратуре отрицают политические мотивы арестов

Руководство прокуратуры Одесской области отрицает политическую подоплеку преследования и арестов некоторых чиновников из команды экс-мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, обнародованном 19 августа пресс-службой прокуратуры Одесской области «в связи с появлением в некоторых СМИ комментариев по вопросам расследования резонансных уголовных дел, которые якобы имеют политическую окраску и нарушаются в чьих-то интересах».

Как следует из его контекста, таким образом облпрокуратура запоздало сообщила о задержании 17 августа экс-заместителя директора юридического департамента Одесского горсовета Максима БОЛДИНА.

Взятие его под стражу мотивируется расследованием «уголовного дела по факту завладения коммунальным имуществом бывшими должностными лицами Одесского городского совета, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах)».

В частности, следователи подозревают М.БОЛДИНА «в соучастии в незаконном завладении 23 объектами коммунальной собственности, расположенными в историческом центре Одессы, чем нанесен материальный ущерб территориальной общине на сумму свыше 37 млн. грн.», - поясняют в прокуратуре.

Ведомство уверяет, что «расследование уголовного дела продолжается с полным соблюдением требований соответствующего законодательства Украины».

Согласно источникам УНИАН, сейчас М.БОЛДИН, ранее фигурировавший свидетелем по уголовному делу в отношении экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуарда СМОЛЯРА, находится в изоляторе временного содержания Одесского облУВД.

В ближайшие дни Приморский райсуд Одессы определит меру пресечения М.БОЛДИНУ.

Как сообщал УНИАН, 16 июня экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Э.СМОЛЯРА пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, где он был задержан в качестве подозреваемого по делу, возбужденному согласно признакам ч.5. ст.191 УК Украины.

Представители команды экс-мэра Одессы Э.ГУРВИЦА расценивают происходящее как очередной акт сведения счетов представителей партии власти с политическими оппонентами. В частности, бывший вице-мэр Николай СЕРДЮК, занимавший в свое время также должность главы Одесской облгосадминистрации, считает Э.СМОЛЯРА «одним из опытнейших чиновников-профессионалов, много сделавшим для города», а заключение его под стражу – не что иное, как месть нынешних городских властей».

Э.СМОЛЯР баллотировался кандидатом в депутаты Одесского горсовета на местных выборах-2010 от партии «УДАР», возглавляемой Виталием КЛИЧКО.