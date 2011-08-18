Регионал не понимает, почему посол чужой страны рвется в СИЗО к Тимошенко

Защитники и сторонники Тимошенко должны определиться и объяснить обществу, что именно они защищают - права экс-премьер или газовые соглашения, которые она подписала в 2009 году. Как сообщает пресс-служба Партии регионов, такое мнение выразил народный депутат, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник.

По словам Владимира Олейника, у патриотических сил, выступающих в защиту Тимошенко, хочется спросить: „Это в защиту текущего судебного процесса и ее прав, или это все-таки на защиту того соглашения, которое она подписала?”

„Я многих из этих защитников знаю, и знаю, что они осуждают это соглашение. Тогда разграничьте свою позицию. Скажите „ми осуждаем это соглашение, она антиукраинское", или скажите, что это соглашение правильное и принесло пользу Украине, если оно подписано в национальных интересах... Объясните, что это нормально - рост цен на продукты и товары, повышенные тарифы, которые получили в платежках граждане после подписания соглашения. Разграничьте и дайте четкий ответ”, - добавил парламентарий.

В то же время, он заметил, что защитники Тимошенко, ради справедливости, должны выразить свою позицию об определенных действиях власти: „Выразите свою позицию о ее действиях относительно газотранспортной системы - премьер и президент высказались против белорусского варианта... Выразите свое мнение о действиях власти и относительно Таможенного союза, мы не можем в него войти, хоть нас и склоняют к этому... Так почему вы не поддержите Президента? Почему вы, патриоты, сегодня молчите, когда вы видите, что власть стоит на позиции национального прагматизма - и вы в то же время критикуете ее?.. Это смахивает на однобокий патриотизм”, - отметил Владимир Олийник.

Кроме того, он заявил, что сторонники экс-премьера должны также дать оценку личному поведению Тимошенко. „Какую модель вы пропагандируете через поведение Тимошенко во время заседания суда? Если презирать суд, оскорблять судью, не выполнять законные требования суда - то это не европейская модель. Скажите людям честно, в случае, если вы придете к власти - то позволите всем так действовать или это исключительное право для отдельных? Предупредите об этом людей”, - сказал Владимир Олейник.

По словам политика, когда сторонники Ю.Тимошенко начали писать в посольства требования не пускать судей и прокуроров за границу - это прямое давление на суд. „Пусть назовут хотя бы один пример, когда посольство или страна не пускала за границу судей, рассматривающих судебное дело. Кроме того, если вы так переживаете за весь украинский народ, то, наверно, принимая граждан, вы слышали жалобы и на других судей, которые рассматривают обычные дела. Почему тогда не вспомнили всех судей? Выходит, что вам важна только Ю.Тимошенко, а не все граждане. Это технология давления и выборочности”, - отметил депутат-регионал.

Также Владимир Олейник призывал саму Юлию Тимошенко объяснить, почему посол другого государства требует встречи с ней. По его словам, в случае, когда один из послов требует встретиться с Тимошенко, это должен решать судья, руководствуясь законом. А в законе такого положения нет. „Поэтому если он даст разрешение, то он сам нарушит закон и превысит свои полномочия. Если же он даст разрешение одному послу на посещение подсудимой, то он так же должен дать разрешение всем послам. Почему он должен разделять послов на важных и неважных? Все имеют право”, - подчеркнул нардеп.

„Но посол может требовать встречи и разрешения только тогда, когда подсудимая является гражданкой другого государства или имеет двойное гражданство. В таком случае Юлия Владимировна должна раскрыть нам эту тайну, имеет ли она двойное гражданство. Тогда согласно Венской конвенции, посол, бесспорно, должен встретиться с гражданином государства, которое представляет посол, чтобы убедиться, насколько защищены права подсудимого лица и какая нужна правовая помощь. Но этого нет”, - подытожил он.