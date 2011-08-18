Джарты похоронили с государственными почестями

В городе Макеевка Донецкой области, на кладбище «Казачьем», с почестями похоронили председателя Совета министров Автономной Республики Крым Василия Джарты.

Как передает корреспондент УНИАН, похороны прошли с государственными почестями и по православному обряду.

В траурном митинге приняли участие: первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ, мэр города Макеевки Александр МАЛЬЦЕВ, епископ Симферопольской и Крымской епархии Лазарь, а также заместитель председателя Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Каждый из выступающих говорил о неоценимом вкладе В.Джарты в развитие государства.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что сегодня прощается с В.Джарты как с товарищем, с которым «мы работали и во власти, и в оппозиции», и всегда В.Джарты был на своем месте и справлялся со всеми своими обязанностями. «У него достойный путь - от слесаря до государственного руководителя, до председателя правительства Крыма… Народ его уважает, а друзья его любят», - сказал А.КЛЮЕВ.

Прощаясь с коллегой, П.БУРЛАКОВ отметил, что «вся большая команда Василия Георгиевича, которая сегодня работает в Макеевке, в Крыму, в Киеве, мы все разделяем боль катастрофической утраты».

По словам П.БУРЛАКОВА, В.Джарты был «с крепким макеевским, донбасским характером и прошел яркой звездой через судьбу каждого, с кем работал».

В своем выступлении мэр Макеевки А.МАЛЬЦЕВ отметил, что его с В.Джарты «роднил наш родной город». «Василий Георгиевич всегда говорил, что все дороги ведут домой, но кто знал, что она будет такой короткой», - сказал А.МАЛЬЦЕВ, и пообещал, что всегда Макеевка будет помнить своего земляка.

После последнего прощания и отпевания гроб с телом В.Джарты опустили в могилу под Государственный гимн Украины. Рота почетного караула при Президенте Украины совершила несколько залпов.

Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на погребении не было. Присутствовали народные депутаты от Партии регионов Виктор ТУРМАНОВ, Владислав ЛУКЬЯНОВ, Александр ВАСИЛЬЕВ, а также представители Кабмина, губернаторы и мэры.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сегодня принял участие в поминальной панихиде за упокой души председателя Совета министров Автономной Республики Крым В.Джарты, которая состоялась в Соборе Святого Великомученика Георгия в г. Макеевка Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ почтил память В.Джарты минутой молчания, пообщался с родственниками и близкими покойного, выразил им свои соболезнования.

Глава Совмина АРК В.Джарты умер ночью 17 августа 2011 года в возрасте 53 лет из-за болезни.

По данным СМИ, в конце прошлого года врачи обнаружили у премьер-министра Крыму рак, в Германии ему сделали операцию, и он прошел курс лечения. После этого В.Джарты вернулся на работу в правительстве автономии.

В.Джарты возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 года. Он также руководил крымским отделением Партии регионов