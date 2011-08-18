Кравчук отдал должное Януковичу - реформирует, не думая об имидже

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК заявляет, что нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ является первым руководителем Украины, который серьезно взялся за осуществление реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве на тему: «20 лет Независимость Украины: как мы жили, как мы живем и как мы хотим жить».

По словам Л.КРАВЧУКА, в 90-е годы прошлого века, когда он стал Президентом Украины, пытался осуществлять реформы, чтобы обеспечить уже независимой стране дальнейшее развитие и самостоятельность. “Но в целом тогда еще Украина и из-за управленческого, и из-за других факторов не была готова к масштабным реформам”, - объяснил первый Президент.

“Сегодня впервые серьезно взялся за реформы Президент ЯНУКОВИЧ. Я не говорю, что они все – реформы и планы – отвечают интересам людей... Скажем, пенсионную реформу люди пока не понимают... Но если бы она началась на фоне роста, повышения социальных стандартов и уровня жизни, реакция и болезненность этой реформы не была бы такой острой. Но нужно воздать должное Президенту ЯНУКОВИЧУ – он впервые начал реформы. Причем взялся сразу за все – и экономические, и социальные, и судебные, управленческие..”, - сказал Л.КРАВЧУК.

В то же время он выразил сомнение в необходимости проведения реформ одновременно во всех сферах.

“И я всегда думаю, выдержим ли мы сразу все и так быстро. Возможно, нужно было провести поэтапно”, - отметил Л.КРАВЧУК.

Вместе с тем он добавил, что положительно оценивает намерения В.ЯНУКОВИЧА осуществить реформы, “не думая о том, что это подорвет его имидж”.