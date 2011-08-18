Кравчук: Теперь нам трудно будет объяснять, что у нас демократия

Процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Печерском районном суде Киева снизил авторитет Украины в мире.

Об этом первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, суд над Ю.ТИМОШЕНКО "понижает имидж Украины в мире".

"Я не знаю, кто виноват. Я не читаю документов прокурорских и судебных. Но я слежу за судебным процессом. Так вот, суд неправосуден во многих местах. Принимая свои решения, он не думает, какое будет отношение внутри страны к правосудию, и какое будет отношение к нашей стране в мире", - отметил Л.КРАВЧУК.

По его словам, за рубежом о суде имеют только негативную информацию.

"В мире нет ничего положительного о суде над ТИМОШЕНКО. Хотел этого суд или нет - но он снизил имидж и авторитет нашего государства. Теперь нам очень трудно будет объяснять, что у нас демократия, что у нас демократический путь, что у нас нет политики в судах и нет политического заказа. Это очень трудно объяснять миру, потому что то, что видят люди - они этому не верят", - добавил Л.КРАВЧУК.

По его словам, в этом "заключается главная проблема суда над ТИМОШЕНКО".

"Нужно понимать, что это не просто рядовой суд. Впервые в Украине судят бывшего премьер-министра страны. Да, судили в США Павла ЛАЗАРЕНКО. Но это было без нас. В Украине такой суд впервые. Таким образом, этот процесс не может проходить так же, как и все остальные. Он - лакмусовая бумажка, которая определяет, на каком уровне судебной, правоохранительной и политической системы сегодня находится Украина", - отметил первый Президент Украины.