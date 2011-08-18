Оппозиция зовет украинцев на Народный марш

Комитет сопротивления диктатуре призывает граждан 24 августа принять участие в Народном марше в честь Дня Независимости Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении.

«ЯНУКОВИЧ отменил парад в честь 20-й годовщины независимости Украины. Он решил сэкономить бюджетные средства? Да, ведь они крайне нужны ему для строительства очередной вертолетной площадки. Налоговый кодекс забирает наши деньги, потому что власть предержащим крайне нужны золотые унитазы. Пенсионная реформа превращает нас в пожизненных рабов, потому что орде хочется, чтобы мы жили и умирали на их работе. Жилищный кодекс заберет наши жилища, потому что их жажда не знает границ. Разрешение на продажу земли лишит нас места, где мы родились, где растут наши дети и похоронены наши предки. Они ведут себя как оккупанты в чужой стране. Для них наши права – лишь препятствие для их обогащения. Покажем, кто хозяин на этой земле!», - призывают в Комитете сопротивления диктатуре.

Авторы обращения отмечают: «ЯНУКОВИЧ и его соратники приватизировали суд и отдают преступные приказы милиции. Они начали политические репрессии. Они стремятся запугать нас, потому что сами боятся. Они победят, если мы не сплотимся. Наша сила в нашем единстве. Докажем это! Это наш день! Напомним им об этом!».

Комитет сопротивления диктатуре приглашает всех 24 августа в 11.00 прийти к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве, откуда вместе отправиться на Крещатик.

«Найди свое место в колонне настоящих патриотов Украины. Пройдем народным маршем по главной улице страны. Достойно отметим главный праздник государства! ЯНУКОВИЧ унизил нас, однако мы не дадим ему унизить Украину! Сегодня отстоим наше достоинство! Завтра добудем в борьбе наши права!», - отмечается в обращении.

Как известно, в Комитет сопротивления диктатуре вошли ВО «Батькивщина», «Гражданская позиция», Европейская партия, партия «За Украину!», «Народная самооборона», «Наша Украина», Народный Рух Украины, партия «Реформы и Порядок», Партия защитников Отчизны, ВО «Свобода», УСДП, «Фронт Змін».