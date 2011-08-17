Взрыв гранаты в Ривне: один человек погиб, двое - в реанимации

В результате взрыва гранаты в Ривне погиб 33-летний мужчина, а два прохожих были тяжело ранены.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Ривненского городского отдела внутренних дел Инна БЕРЕЗОВСКАЯ, сегодня ночью в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что у подъезда ее дома произошел взрыв, в результате чего повреждены окна в ее квартире.

Сотрудники милиции установили, что во дворе дому взорвалась, по предварительным данным, граната РГД-5, которую держал в руке 33-летний мужчина. Ему оторвало правую руку, и он умер на месте происшествия. Ранения получили и двое прохожих – 26-летний и 32-летний мужчины. Сейчас находятся в реанимации.

Установлено, что погибший проживал в соседнем доме. Он был судим за кражи и разбойные нападения.