Прокуроры не видят необходимости допрашивать Путина

Обвинение не видит необходимости в допросе российских высокопоставленных должностных лиц, в частности, премьер-министра Владимира ПУТИНА и руководителя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА, по «газовому» делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Печерском райсуде сообщил прокурор по делу Ю.ТИМОШЕНКО Александр МИКИТЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли вызываться на допрос указанные российские высокопоставленные должностные лица, А.МИКИТЕНКО сказал, что в перечне свидетелей никого с российской стороны нет. По его словам, если будет соответствующее ходатайство, то суд его рассмотрит.

На вопрос, заинтересовано ли обвинение в допросе российских свидетелей, А.МИКИТЕНКО ответил, что обвинение выдвинуто экс-премьеру Ю.ТИМОШЕНКО и оно заключается в превышении с ее стороны полномочий и власти, поэтому нет необходимости вызывать свидетелей с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Печерский райсуд Киева привлечь к уголовному делу в отношении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО главу правительства РФ В.ПУТИНА и руководителя «Газпрома» А.МИЛЛЕРА в качестве свидетелей.

По мнению В.ЮЩЕНКО, «привлечение этих людей позволит лучше изучить все обстоятельства соглашения».

Обращаясь к суду, он сказал: «Прошу рассмотреть возможность допроса МИЛЛЕРА и ПУТИНА».