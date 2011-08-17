Ющенко пришел на суд

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Печерский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня этот суд продолжит рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Сейчас В.ЮЩЕНКО вместе с бывшим Уполномоченным Президента по вопросам энергетической безопасности Богданом СОКОЛОВСКИМ, который также прибыл в суд в качестве свидетеля, ожидают в коридоре суда своей очереди давать показания.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно установления места жительства бывшего Президента В.ЮЩЕНКО для вызова на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО после возвращения из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.

Б.СОКОЛОВСКОГО Печерский райсуд 15 августа решил принудительно доставить в суд на 09.30 17 августа на заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО.