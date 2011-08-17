Данилюк: на 29-30 августа власть готовит новые аресты

По информации, поступившей гражданскому движению «Общее Дело», власть готовит после Дня Независимости очередную волну репрессий против оппозиции.

Об этом на брифинге в Киеве заявил координатор «Общего дела» Александр ДАНИЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Общее дело».

«В частности, есть информация, что во время судебных рассмотрений уголовных дел против активистов «налогового» майдана и членов ВО «Тризуб», которые состоятся 29 и 30 августа, всем подсудимым планируется изменение меры пресечения взятием под стражу», - сообщил А.ДАНИЛЮК.

Один из подсудимых, комендант палаточного городка Майдан-2 Олег АХТЫРСКИЙ, в свою очередь, заметил: «Эти и другие аресты будут на совести тех, кто 24 августа останется у телевизоров, вместо того, чтобы выйти на акции протеста в поддержку наших требований. Основным требованием остается немедленное восстановление конституционного строя и проведение выборов Президента и парламента».