В Ровно собирают подписи за освобождение Тимошенко и Луценко

Более 5 тысяч жителей Ривного поставили свои подписи за освобождение из-под ареста лидеров украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО и за прекращение политических репрессий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, люди ставят подписи в палатках, установленных на площади Независимости в областном центре представителями ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

По словам депутата Ривненского горсовета, и.о. председателя городской организации «Батькивщины» Марии КОНОЩУК, депутаты фракций упомянутых партий находятся в палатках днем и ночью. Они раздают людям листовки, информационные бюллетени и газеты, в которых описываются события в Печерском райсуде Киева.

Пресс-служба облорганизации «Батькивщины» также сообщила, что люди «будут стоять в палатках до тех пор, пока эта власть не прекратит издеваться над украинским правосудием и не выпустит из тюрем лидеров оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО».