В "Нашей Украине" не знают, где будет Ющенко

В партии «Наша Украина» не располагают информацией о том, придет ли бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО на допрос в Печерский райсуд Киева, где рассматривается уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в партии «Наша Украина».

Вместе с тем, УНИАН не удалось связаться с пресс-секретарем В. ЮЩЕНКО Ириной ВАННИКОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства бывшего Президента В.ЮЩЕНКО для вызова на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО И.ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО по возвращении из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.

Сегодня, 16 августа, Р.КИРЕЕВ зачитал заявление представителей В.ЮЩЕНКО, поступившее в канцелярию Печерского райсуда Киева. В нем В.ЮЩЕНКО отмечает, что поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Заявление датировано 10 августа этого года.

Позже Р.КИРЕЕВ решил повторно пригласить бывшего Президента для дачи показаний по делу Ю.ТИМОШЕНКО.