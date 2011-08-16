В "Нашей Украине" не знают, где будет Ющенко

21:36, 16 августа 2011
Политика
2328

В партии «Наша Украина» не располагают информацией о том, придет ли бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО на допрос в Печерский райсуд Киева, где рассматривается уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в партии «Наша Украина».

Вместе с тем, УНИАН не удалось связаться с пресс-секретарем В. ЮЩЕНКО Ириной ВАННИКОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства бывшего Президента В.ЮЩЕНКО для вызова на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО И.ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО по возвращении из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.

Сегодня, 16 августа, Р.КИРЕЕВ зачитал заявление представителей В.ЮЩЕНКО, поступившее в канцелярию Печерского райсуда Киева. В нем В.ЮЩЕНКО отмечает, что поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Заявление датировано 10 августа этого года.

Позже Р.КИРЕЕВ решил повторно пригласить бывшего Президента для дачи показаний по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter