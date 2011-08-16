Бойко принес Кирееву аудиторский отчет об убытках Нафтогаза

Печерский районный суд Киева объявил до 18.40 перерыв в заседании по рассмотрению уголовного дела об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен по просьбе защиты Ю.ТИМОШЕНКО с целью ознакомления с документами о результатах аудиторской проверки деятельности компании «Нафтогаз Украины» в 2009 году, согласно которыми компания получила значительные убытки.

Эти документы передал на ознакомление участникам процесса свидетель по делу министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Это было сделано в ответ на заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что «Нафтогаз Украины» в период до премьерства Ю.ТИМОШЕНКО был убыточной компанией, вместе с тем 2009 год, когда Ю.ТИМОШЕНКО была при власти, компания завершила с прибылью.