Балога указал бунтарям на двери

Решение о трансформации демократического блока в единую партию следует объявить до досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил сегодня глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Он убежден, что в основу создания такой партии нужно положить ценности развития общества и страны, которые исповедует Президент Виктор ЮЩЕНКО. «Участники мегаблока должны объединяться вокруг президентского курса на построение крепкого демократического государства, которое должно стать полноправным членом европейского сообщества. Это – необходимый цементирующий элемент нашей общей стратегии и тактики. Такой подход должен быть перенесен и на процесс трансформации избирательного блока в единую партию», - подчеркнул глава Секретариата Президента.

На сегодняшний день, по словам В.БАЛОГИ, демократическому мегаблоку нужно сосредоточиться на достижении двуединой цели – победы на внеочередных выборах и формальном завершении объединительного процесса. «Мы должны обеспечить такой результат голосования, который даст демсилам возможность образовать парламентское большинство и сформировать правительство. Верю в достижимость поставленной цели. Однако на пути к ней блок должен действовать в едином ключе, подчинить весь ресурс. Важно помнить, что какие-либо внутренние разногласия только ослабят наши усилия», - подчеркнул он.

Руководитель президентского Секретариата отметил, что участники блока должны неуклонно выполнять внутренние постановления, принятые большинством. По его словам, «широкое предыдущее обсуждение будет гарантировать учтение всех мнений позиций. Дальше наступает жесткая исполнительная дисциплина. Несогласные или те, кто будет продолжать иметь какое-то особое мнение, должны покинуть ряды. Это жестко, но необходимо».

В.БАЛОГА отметил, что условием пребывания в мегаблоке является официальное подтверждение партией, которая в него входит, готовности к слиянию в единую политическую силу. «Так должны решить партийные съезды, причем это следует сделать до выборов, чтобы избежать каких-либо недоразумений или спекуляций после завершения гонки. Следует осознать: время существования мелких партий прошло, на политической арене современной Украины могут эффективно действовать только весомые игроки».

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию об объединении демократических сил, формировании единого избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» и единой политической партии.

Декларацию подписали: от “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, партии “Вперед, Украина!” – Юрий ЛУЦЕНКО, Народного руха Украины – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО, Христианско-демократического союза - Владимир СТРЕТОВИЧ, “Поры” – Владислав КАСЬКИВ, Партии защитников Отечества – Юрий КАРМАЗИН, Конгресса украинских националистов – Евгений ГИРНЫК, Европейской партии Украины – Николай КАТЕРИНЧУК.

Сегодня Конгресс украинских националистов заявил, что выступает против создания единой партиина базе избирательного мегаблока „Наша Украина – Народная Самооборона”.