Дочка Тимошенко просит Киреева отпустить ее мать

Защитница экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР просит суд освободить ее мать из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, выступая в качестве защитника на судебном заседании, Е.КАРР поддержала ходатайство адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрия СУХОВА об изменении для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества.

«Прошу поддержать ходатайство об освобождении моей мамы», - сказала Е.КАРР. «Таким образом, люди поймут, что суд работает и действует в рамках свободы и прав человека», - сказала она.