Дочка Тимошенко просит Киреева отпустить ее мать
16:05, 16 августа 2011Политика
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Е.Карр в качестве защитника...
Защитница экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР просит суд освободить ее мать из-под стражи.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, выступая в качестве защитника на судебном заседании, Е.КАРР поддержала ходатайство адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрия СУХОВА об изменении для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества.
«Прошу поддержать ходатайство об освобождении моей мамы», - сказала Е.КАРР. «Таким образом, люди поймут, что суд работает и действует в рамках свободы и прав человека», - сказала она.
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