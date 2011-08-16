Киреев объявил перерыв

Печерский районный суд Киева объявил до 16.00 перерыв в заседании по рассмотрению уголовного дела об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для рассмотрения ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО об изменении для нее меры пресечения.