Киреев объявил перерыв
15:13, 16 августа 2011Политика
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Рассмотрит ходатайство Тимошенко
Печерский районный суд Киева объявил до 16.00 перерыв в заседании по рассмотрению уголовного дела об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для рассмотрения ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО об изменении для нее меры пресечения.
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