Тигипко сливает свою партию в ПР
13:53, 16 августа 2011Политика
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О консолидации заявил Азаров
Партия «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Н.АЗАРОВ отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.
«Мы предлагаем нашу платформу, как платформу для всех, у кого цель - модернизация Украины», - сказал М.АЗАРОВ.
Справка УНИАН. На президентских выборах 17 января 2010 года С.ТИГИПКО занял третье место, за него проголосовало 13,05% избирателей (3,2 млн.).
Партия «Сильная Украина» была зарегистрирована Министерством юстиции 30 августа 1999 года.
Партия регионов – 6 ноября 1997 года.
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