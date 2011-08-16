Тигипко сливает свою партию в ПР

Партия «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.

«Мы предлагаем нашу платформу, как платформу для всех, у кого цель - модернизация Украины», - сказал М.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. На президентских выборах 17 января 2010 года С.ТИГИПКО занял третье место, за него проголосовало 13,05% избирателей (3,2 млн.).

Партия «Сильная Украина» была зарегистрирована Министерством юстиции 30 августа 1999 года.

Партия регионов – 6 ноября 1997 года.