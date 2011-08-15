В Харьковской области создали Комитет сопротивления диктатуре
28 партий плюс-минус Яценюк
Представители оппозиционных партий и общественных организаций создали Комитет сопротивления диктатуре Харьковской области.
Как сообщил УНИАН заместитель председателя харьковской областной организации ВО «Батьківщина» Валерий ДУДКО, протокол о создании комитета был подписан 8 августа после совещания областных организаций оппозиционных политических партий.
По словам В.ДУДКО, в комитет на сегодняшний день входят 28 партий и общественных организаций. Областная организация партии «Фронт Змін» «подойдет к вопросу вхождения в Комитет сопротивления диктатуре позже», добавил он.
В.ДУДКО отказался называть все политические силы, которые входят в областной Комитет сопротивления диктатуре, «во избежание преследований от нашей не совсем корректной власти».
По его словам, основными заданиями комитета является «сохранение демократических ценностей, завоеванных в Украине, и противодействие тем политическим репрессиям, которые прячутся под эгидой борьбы с коррупцией».
В.ДУДКО отметил, что областной Комитет сопротивления диктатуре уже подтвердил свою эффективность, поскольку сбор подписей под требованием к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ прекратить политические репрессии ведется всеми его участниками.