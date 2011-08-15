Суд по делу Пукача пытается понять, как и из чего держава делает тайну

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста на вторник, 16 августа, на 10.30.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, суд мотивировал свое решение необходимостью изучения применения термина «гриф «секретно». «Суд пошел искать инструкцию порядка присвоения грифа секретности. Суду нужно почитать инструкцию», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Она подчеркнула, что признает за судом право на это. По ее мнению, в обвинительном заключении по А.ПУКАЧУ есть тайные разделы, но секретно не все заключение.