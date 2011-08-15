Суд по делу Тимошенко начал допрос очередного свидетеля

Печерский райсуд Киева, который рассматривает уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, начал допрос свидетеля - заместителя директора Института государства и права НАН Украины им. Корецкого Владимира НАГРЕБЕЛЬНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, именно этот институт по просьбе Генеральной прокуратуры проводил экспертизу директив, выданных Ю.ТИМОШЕНКО НАК «Нафтогаз Украины».