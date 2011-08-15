Филарет передал Тимошенко цветы

Сегодня Печерский районный суд г. Киева продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале судебного заседания присутствуют адвокаты экс-премьер-министра и ее защитники – муж Александр ТИМОШЕНКО и дочка Евгения КАРР.

Также в зале заседаний находится группа народных депутатов.

Перед началом судебного заседания народные депутаты вручили Ю.ТИМОШЕНКО в честь вчерашнего праздника Маковая букет полевых цветов и маков, который ей передал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ. В ответ на это экс-премьер сказала: «Всем спасибо за то, что в такой трудный момент вы здесь».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. Экс-премьер с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО доставили в суду в 07.50. На Крещатике лидера оппозиции встречали участники акции протеста против политических репрессий в Украине.