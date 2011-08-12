Польские эксперты: арест Тимошенко наиболее выгоден России

Украинская власть из-за ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО ослабили свою позицию в отношениях с Западом и Россией.

Такое мнение выразили эксперты польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) в переданном УНИАН анализе «дела Тимошенко».

Польские аналитики считают, что арест Ю.ТИМОШЕНКО наиболее выгоден Российской Федерации, которой в условиях охлаждения отношений Украины с Западом легче удастся втянуть своего западного соседа в создаваемый ею Таможенный союз.

По убеждению экспертов, арест Ю.ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий во время подписания газового контракта 2009 года, не увеличит шансы украинских властей на новый более выгодный газовый договор с РФ.

«Обвинение не касается содержания директив, а способа их принятия и утверждения; по сути, речь идет о процедурно-канцелярских делах. В связи с этим возможное доказательство неправомерности процедуры принятия директив не сможет поставить под сомнение легальность заключенного договора», - написали аналитики.

Кроме этого, арест бывшей главы правительства однозначно осложнит переговоры Украины с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли и договоре об Ассоциации.

«Похоже, что власть Украины сейчас думает, как выйти из дела ТИМОШЕНКО так, чтобы не затягивать переговоры об Ассоциации с Евросоюзом и в то же время не допустить политической и моральной победы ТИМОШЕНКО», - отметили эксперты.