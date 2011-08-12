Янукович вошел в тройку самых дорогих Президентов

В дисциплине «цена первого лица для экономики своей страны» Президент Украины опередил лидеров самых развитых государств Европы, Франции и Германии, и уступил лишь президентам двух сверхдержав — России и США. Об этом пишет "Корреспондент".

Больше, чем на Януковича, тратят лишь на Барака Обаму и Дмитрия Медведева. Официальные расходы на один день работы Президента Украины составляют столько же, сколько за месяц получают 675 украинцев со средней зарплатой. У хозяина Белого дома этот показатель составляет 1.275, а у хозяина Кремля — 977.

Изображение с сайта Корреспондент

В пересчете на средние зарплаты Президент Франции Николя Саркози оказался в четыре раза легче для экономики своей страны, чем украинский президент. Схожая картина и в Польше — лидер государства Бронислав Коморовский в полтора раза дешевле Президента Украины в абсолютном выражении, в то время как ВВП его страны в три раза больше. В пересчете же на средние зарплаты Коморовский оказывается в пять раз легче Януковича.

Удивительными кажутся расходы на Ангелу Меркель, федерального канцлера Германии, и Тарью Халонен, президента Финляндии. Один день их работы равен средним зарплатам 51 и 22 сограждан соответственно.

Все подсчеты основаны на официальных данных посольств в Киеве.

Экономичность европейских лидеров объясняется тем, что в структуре расходов большинства глав государств, которые упоминает Корреспондент, около половины составляет заработная плата сотрудников президентского офиса, около 20% идет на визиты и еще столько же — на текущие расходы.

В Украине же почти 50% расходов идут на обеспечение одного лишь лидера государства. В эту цифру входят стоимость арендуемых для него самолета и вертолета, цена строительства вертолетных площадок и реконструкции резиденций.

Внизу таблица, где крайне левая колонка (монета) - расходы на президента страны в год, вторая слева (купюра) - расходы в день, третья (папка) - средняя зарплата по стране, и наконец, крайне правая (человечки) - какому количеству средних месячных зарплат по стране равен расход на один день работы президента.