Тимошенко хочет отдохнуть от Киреева до понедельника
18:39, 10 августа 2011Политика
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И жалуется, что ее рано привозят
Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО просит суд объявить перерыв в рассмотрении ее уголовного дела до 15 августа.
Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением в Печерский райсуд Киева обратился адвокат Юрий СУХОВ.
«Я прошу не назначать судебное заседание на пятницу, поскольку в этот день в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться жалоба на решение суда о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу», - сказал Ю.СУХОВ.
Ю.ТИМОШЕНКО поддержала это заявление. Кроме того, она отметила, что ее привозят в Печерский райсуд за три часа до начала заседания, что она расценивает как истязание.
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