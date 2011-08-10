Тимошенко хочет отдохнуть от Киреева до понедельника

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО просит суд объявить перерыв в рассмотрении ее уголовного дела до 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением в Печерский райсуд Киева обратился адвокат Юрий СУХОВ.

«Я прошу не назначать судебное заседание на пятницу, поскольку в этот день в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться жалоба на решение суда о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу», - сказал Ю.СУХОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала это заявление. Кроме того, она отметила, что ее привозят в Печерский райсуд за три часа до начала заседания, что она расценивает как истязание.