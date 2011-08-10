Онищук: договор Нафтогаза и Газпрома не требует директив правительства

Экс-министр юстиции Николай ОНИЩУК заявляет, что в 2009 году Юлия ТИМОШЕНКО, занимая должность премьер-министра, имела право в письменном виде сообщить тогдашнему министру топлива и энергетики Юрия ПРОДАНУ и руководству НАК «Нафтогаз Украины» о результатах своих переговоров с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня во время допроса в суде в качестве свидетеля по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года, отвечая на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО.

«Официальными письмами Вы имеете право информировать министра и руководителя государственной монополии о результатах переговоров», - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время экс-министр юстиции подчеркнул, что действующее на тот момент законодательство не определяло четкой формы официального письма. «Я не исключаю, что официальное письмо может быть оформлено как директивы или наоборот – директивы как официальное письмо», - добавил он.

Н.ОНИЩУК также сказал, что, согласно регламенту Кабинета министров, премьер-министр имеет право вести официальную переписку с членами правительства и руководителями других органов государственного управления относительно координации позиции на переговорах. Однако, по его словам, закон Украины о международных договорах не предусматривает такой нормы.

«Если бы переговоры (между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» - УНИАН) завершились бы подписанием международного соглашения, Вы должны были бы получить директивы правительства. Одобрение директив правительства для соглашения между двумя хозяйствующими субъектами не является обязательным», - отметил Н.ОНИЩУК.

Допрос Н.ОНИЩУКА продолжался один час 20 минут.