Сторонники Тимошенко требуют головы Грищенко и Волошина

Участники митинга в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО единогласно приняли ультимативное требование к Президенту Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об увольнении с должности министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО и главы департамента информационной политики МИД Олега ВОЛОШИНА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«К сожалению, в последнее время Министерство иностранных дел превратилось в филиал пиар-агентства Партии регионов. Последние заявления МИД фактически лишили Украину возможности получить ассоциированное членство в ЕС в ближайшее время и полностью блокируют наши евроинтеграционные намерения», - отмечается в документе.

«Заявление МИД привело к тому, что мировое сообщество больше не обращает внимания на слова министра иностранных дел Украины ГРИЩЕНКО К.И. Он полностью скомпрометировал как себя, так и Министерство иностранных дел Украины», - отметили участники митинга.

«В связи с этим, в соответствии с пунктом 10 статьи 106 Конституции Украины, обращаемся к вам с требованием срочно уволить ГРИЩЕНКО К.И. с должности министра иностранных дел за действия, направленные на дискредитацию нашей Родины», - говорится в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.