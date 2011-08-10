Табачник грозит разжаловать ректоров за издевательства над абитуриентами

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заверяет, что государственный заказ будет выполнен, хотя есть проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Как отметил министр, «государственный заказ будет выполнен, хотя в ряде вузов южных и восточных областей из-за значительного уменьшения выпускников школ есть сложности и не выполняется государственный заказ по отдельным специальностям – информационные направления подготовки, математические, физика, естественные, инженерные и отдельные технические специальности».

Д.ТАБАЧНИК сказал, что есть случаи, когда вузы возвращают государственный заказ, в частности, около 90 мест госзаказа возвращено Харьковским национальным университетом им. Каразина, около 20 мест - харьковской политехникой.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, Национальный университет «Киево-Могилянская академия» не выполнил государственный заказ по специальностям «физика» и «химия» в количестве около 20 человек, и если сегодня не поступят оригиналы документов, то «им придется отказаться от этого бюджетного заказа».

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что имеется около 290 тыс. абитуриентов, 203 тыс. из которых прошли тестирование в этом году, а остальные - в предыдущие годы.

Как сообщил министр, будут осуществляться проверки, чтобы в вузы не были зачислены те абитуриенты, у которых нет 124 баллов ВНО. Он отметил, что за это будут нести персональную ответственность ректоры вузов, а также будут наказаны те ректоры, которые не будут отдавать абитуриентам оригиналы документов.

«Тот, кто будет издеваться над абитуриентом, получит оценку в сентябре – с ним будет разорван контракт», и он «пойдет заниматься не административной, а исключительно преподавательской педагогической деятельностью», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что нынешняя вступительная кампания прошла «нормально и спокойно».

По мнению министра, правильным было то, что срок подачи документов составлял 31 день, поскольку это «сэкономило нервы» абитуриентам и работникам приемных комиссий.