Киреев сделал перерыв, чтобы Тимошенко отдохнула

Суд отказал защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайств по отводу представителей государственного обвинения - прокуроров Александра МИКИТЕНКО и Лилии ФРОЛОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ по окончании перерыва в судебном разбирательстве дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Заявления об отводе прокуроров оставить без удовлетворения. Это решение обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Также суд объявил перерыв в рассмотрении дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО до 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ.

«Учитывая то, что ТИМОШЕНКО находится под стражей, для отдыха подсудимой объявляю перерыв в судебном заседании до 14.00», - сказал Р.КИРЕЕВ.

По его словам, после перерыва суд начнет допрос свидетелей, которые пришли в суд.

«Ходатайства, которые поступили в суд через канцелярию, будут рассмотрены после допроса свидетелей», - отметил судья.

Сегодня в суд в качестве свидетелей вызваны бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и бывший руководитель аппарата обеспечения премьер-министра Михаил ЛИВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на судебном процессе уже допрошены 26 свидетелей со стороны государственного обвинения. Со стороны защиты к даче свидетельских показаний допущены только два свидетеля – А.ТУРЧИНОВ и М.ЛИВИНСКИЙ.