Луценко считает Черновецкого ошибкой, которую стоит исправить

Лидер избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что досрочные выборы мэра Киева необходимы и могут быть проведены в начале следующего года.

Такое мнение он выразил в интервью еженедельнику “Зеркало Недели” от 7-13 июля (26 (655)), комментируя возможность проведения досрочных выборов мэра столицы.

«Досрочные выборы в столице я считаю не только возможными, но и необходимыми, — подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. — Думаю, что киевлян нельзя лишать шанса на исправление ошибки, допущенной в прошлом году».

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня существуют правовые основания для проведения досрочной кампании в Киеве, и старт ей должен дать соответствующее решение избранной осенью Верховной Рады.

«Было бы целесообразно, чтобы выборы прошли в начале следующего года», — отметил он.

Отвечая на вопрос, намерен ли он сам баллотироваться на пост городского председателя Киева, Ю.ЛУЦЕНКО не исключил такой возможности. «Я — человек командный, и мое ближайшее политическое будущее зависит от того, где именно наша команда будет считать нужным использовать мои знания, опыт и энергию — в парламенте, в правительстве или в органах столичной власти», — объяснил он.