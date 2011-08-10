Тимошенко в СИЗО читает Шкляра и Льосу

Юлия Тимошенко попросила передать ей в СИЗО книгу Василия Шкляра "Черный Ворон" и "Войну конца света" Марио Варгаса Льоса.

Об этом интервью "Украинской правде" рассказал муж экс-премьера Александр Тимошенко.

Кроме того, экс-премьер попросила передать ей "1Q84" Харуки Мураками, "Полный назад" и "История красоты" Умберто Эко, "Непрості" Тараса Прохасько, что-нибудь авторства Антона Чехова.

Ранее Тимошенко в СИЗО уже был передан УПК и Конституция Украины.