Тимошенко в СИЗО читает Шкляра и Льосу
09:14, 10 августа 2011Политика
38782 0
А еще УПК и Конституцию
Юлия Тимошенко попросила передать ей в СИЗО книгу Василия Шкляра "Черный Ворон" и "Войну конца света" Марио Варгаса Льоса.
Об этом интервью "Украинской правде" рассказал муж экс-премьера Александр Тимошенко.
Кроме того, экс-премьер попросила передать ей "1Q84" Харуки Мураками, "Полный назад" и "История красоты" Умберто Эко, "Непрості" Тараса Прохасько, что-нибудь авторства Антона Чехова.
Ранее Тимошенко в СИЗО уже был передан УПК и Конституция Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter