Соболев: сопротивление диктатуре пойдет по 4 направлениям

К работе Комитета сопротивления диктатуре присоединились Украинская социал-демократическая партия и партия «Свобода».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом проинформировал народный депутат Сергей СОБОЛЕВ (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

По его словам, сегодня состоялось второе заседание Комитета сопротивления диктатуре, на котором были определены ключевые направления работы на ближайшее время и на перспективу.

«Очень приятно, что присутствовали практически все первые лица в полном составе», - отметил он, добавив, что на сегодняшний день еще две партии присоединились к Комитету сопротивления – Украинская социал-демократическая партия и партия «Свобода».

«Мы составили план действий, который имеет четыре составляющие. Прежде всего – это непосредственно все, что касается акций вокруг Печерского суда, поддержки Юлии ТИМОШЕНКО, и все, что касается нашей стратегии поведения вокруг этого суда», - сказал С.СОБОЛЕВ.

«Отдельно мы рассмотрели подготовку к 24 августа как совместной акции всех оппозиционных сил. Мы подготовили конкретный план, создали оргкомитет по подготовки к празднованию 20-й годовщины независимости Украины и фактически начали эту работу», - сообщил он.

С.СОБОЛЕВ также сообщил, что рассматривались вопросы, касающиеся открытия очередной сессии парламента, и «создана рабочая группа, которая уже начала прорабатывать ключевые моменты, касающиеся работы на сессии».

«Мы также непосредственно обсудили вопросы координации наших усилий по избирательному законодательству», - добавил он.

«Все это говорит о том, что Комитет сопротивления диктатуре начал активно действовать. Вопросы очень и очень необходимыми, жизненными. Я убежден, что Комитет сможет реализовать поставленные задачи сопротивления диктатуре, возвращения Украины в демократическое русло развития», - резюмировал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, ранее в состав Комитета сопротивления диктатуре вошли партии «Батькивщина», «Наша Украина», Европейская партия Украины, Партия защитников Отчизны, «Фронт Змін», «Реформы и Порядок», «Гражданская позиция», Народный Рух Украины, «Народная Самооборона».