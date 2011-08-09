СИЗО: у Тимошенко не было конфликтов в камере

Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает сообщение партии «Батьківщина» о якобы прослушивании камеры, в которой содержится лидер партии, бывшая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, обнародованном на её сайте.

«Сегодня, 9 августа 2011 года, через заявление пресс-службы партии «Батьківщина» распространена анонимная информация о том, что якобы в камере Киевского следственного изолятора, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, установлены специальные технические средства для прослушивания и видеонаблюдения.

Государственная пенитенциарная служба Украины официально сообщает, что данная информация является неправдивой – никаких технических средств по дополнительному наблюдению в камере Киевского СИЗО за Ю.ТИМОШЕНКО нет», - отмечается в сообщении.

Дополнительно в ответ на неоднократные обращения представителей СМИ служба информирует, что конфликтных ситуаций с сокамерниками у Ю.ТИМОШЕНКО не возникало, претензий от нее по поводу условий содержания в адрес руководства Киевского СИЗО не поступало.