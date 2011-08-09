Мужа Тимошенко пустили в СИЗО

Александр ТИМОШЕНКО переоформил в Печерском районном суде Киева документы, которые дают ему возможность посещать жену в СИЗО.

Как сообщает ТСН, муж лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, ее адвокат Юрий СУХОВ и защитник Сергей ВЛАСЕНКО зашли в Лукьяновское СИЗО, где находится экс-премьер.

Как заявил журналистам адвокат, они переоформили в Печерском райсуде документы для посещения Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром А.ТИМОШЕНКО не пустили в СИЗО из-за проблемы с документами. Накануне суд предоставил статус защитников ему и дочери Ю.ТИМОШЕНКО Евгении КАРР.