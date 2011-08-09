Франция: отзыв посла не связан с заявлением по делу Тимошенко

В Посольстве Франции в Украине отмечают, что посла Жака ФОРА отзывают в связи с завершением его трехлетней миссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Франции в Украине, «Достопочтенный господин Жак ФОР, который прибыл в Украину в августе 2008 года, завершает свою трехлетнюю миссию. Следовательно, вопреки распространенной некоторыми источниками информации, ротация происходит в рамках обычной процедуры».

Посольство напоминает содержание заявления, сделанного 5 августа Министерством иностранных и европейских дел Франции по поводу ареста бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Франция очень обеспокоена арестом госпожи ТИМОШЕНКО. Мотивации судебного разбирательства ее дела вызывают у нас вопрос. В частности, нам кажется, что право на защиту не обеспечено. Мы постоянно подчеркиваем, что соблюдение норм права является элементом построения партнерства между Францией, Европейским Союзом и Украиной. Франция вместе со своими европейскими партнерами и в дальнейшем с большим вниманием будет следить за развитием ситуации относительно госпожи ТИМОШЕНКО», - отмечается в заявлении.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, посол Франции в Украине Ж.ФОР был отозван за его высказывание по поводу судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 9 августа, директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН подтвердил информацию об отзыве Ж.ФОРА.

Он отметил, что МИД Украины неизвестно, с чем связан отзыв Ж.ФОРА.