ПР интересно, как с Тимошенко поступили бы европейские суды

В Партии регионов заявляют, что «ни политики, ни средства массовой информации, ни различные организации, – не имеют права оказывать давление на суд».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

В частности, в ПР отмечают, что «отдельные политики в Украине и за рубежом призывают украинскую власть прекратить судебный процесс против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, усматривают в нем политические мотивы. А некоторые апологеты и вовсе представляют бывшую главу правительства как борца с коррупцией и образчик демократии».

«Так ли это? И как можно навести правовой порядок в стране, если призывать исполнительную власть вмешиваться в дела власти судебной? Почему эти политики боятся установления истины в гласном, открытом судебном процессе? И есть ли основания прекратить законный судебный процесс?», - говорится в заявлении ПР.

В Партии регионов отмечают, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в том, что «она в 2009 году подделала документы государственной важности – директивы Кабинета министров Украины на ведение переговоров с российской стороной и заключение контракта на поставку и транзит газа из Российской Федерации».

Как отмечают в ПР, «…Ю.ТИМОШЕНКО заставила руководителей «Нафтогаза Украины» подписать соглашение, предусматривающее резкое, необоснованное повышение цены на газ с 2010 года и кабальные условия, на 10 лет лишающие Украину возможности расторгнуть соглашение».

В ПР считают, что «реализация этого соглашения привела к повышению тарифов на услуги ЖКХ для всех граждан Украины, росту цен на промышленные товары и продукты питания, к убыточности и остановке работы целых отраслей промышленности, потере тысячами людей заработка. Экономика Украины и государственный бюджет понесли многомиллиардные убытки».

По мнению «регионалов», «объективно изучить факты и дать правовую оценку деяниям экс-премьер-министра, которые привели к тяжким для страны последствиям, может только суд. А иные, кроме судебных, выводы и оценки являются как раз политически мотивированными. В то же время, только суд вправе принимать все необходимые по закону меры для установления истины, включая изменение меры пресечения против обвиняемой, которая затягивает процесс, препятствует рассмотрению дела по сути, цинично оскорбляет суд и свидетелей. В любой демократической стране препятствия, чинимые правосудию, от кого бы они ни исходили, рассматриваются как тяжкое деяние».

«Хочется спросить тех европейских политиков, которые озаботились арестом Ю.ТИМОШЕНКО: а как в ваших странах суд поступил бы по отношению к обвиняемой, которая угрожает судье и свидетелям, проявляет вызывающее неуважение к суду? Наверняка, суд принял бы адекватные меры», - говорится в заявлении.

«При таких обстоятельствах все общество заинтересовано в независимом правосудии, общество имеет право требовать объективного суда. И потому никто – ни политики, ни средства массовой информации, ни различные организации, – не имеют права оказывать давление на суд», - заявляют в ПР.

Как сообщал УНИАН, 5 августа судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ постановил взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

О политической мотивированности этого решения и своей обеспокоенности в связи с этим заявили, в частности, официальные органы США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, России, Германии, Польши, Швеции, а также ОБСЕ, ПАСЕ, ЕНП, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации.