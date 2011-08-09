Мир призывают усилить влияние на украинскую власть

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) призывает международное сообщество усилить давление на властные структуры Украины с требованием немедленного освобождения из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили во Всемирном Конгрессе Украинцев. В ВКУ отметили, что Конгресс направил соответствующие письма международному сообществу.

“Международное сообщество должно недвусмысленно заявить о том, что украинские властные структуры не могут председательствовать в Комитете министров Совета Европы и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и открыто попирать фундаментальные европейские ценности; в противном случае критика мирового сообщества будет и в дальнейшем игнорироваться и расцениваться лишь как риторика", – заявил президент Всемирного Конгресса Украинцев Евгений ЧОЛИЙ.

Как отметили в ВКУ, «Международное сообщество уже предостерегало украинскую власть от использования государственного аппарата в политических целях, примером чего стала попытка устранить ведущих оппозиционных политиков Украины в канун парламентских выборов 2012 года».

«Постоянное игнорирование украинской властью призывов международного сообщества прекратить преследование политических оппонентов нельзя терпеть», подчеркивается в документе.

Письмо (см. http://ukrainianworldcongress.com/news.php/news/582) направлено ПАН Ги Муну, Генеральному секретарю ООН; Ежи БУЗЕКУ, Президенту Европейского парламента; Герману Ван РОМПЕЮ, Президенту Совета Европейского Союза; Жозе Мануэлю БАРРОЗО, Президенту Европейской комиссии; Торбйорну ЯГЛАНДУ, Генеральному секретарю Совета Европы; Мевлюту ЧАВУШОГЛУ, Президенту ПАСЕ; Кэтрин ЭШТОН, Верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности; Штефану ФЮЛЕ, Еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства; Павелу КОВАЛЮ, председателю Делегации Европейского Парламента в Комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС; Аудронюсу АЖУБАЛИСУ, действующему Председателю ОБСЕ; Янешу ЛЕНАРЧИКУ, председателю БДИПЧ; Гайди ГАУТАЛИ, Председателю подкомитета Европейского парламента по правам человека; Томасу ХАММАРБЕРГУ, комиссару Совета Европы по вопросам прав человека; Салилу ШЕТТИ, Генеральному секретарю Международной амнистии; Эрике ЛАЛЛИ, представителю отдела по делам Европы и Центральной Азии всемирной неправительственной организации “Наблюдение за правами человека” и Дэвиду КРЕЙМЕРУ, исполнительному директору «Фридом Хаус».

Копии письма ВКУ направил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ.