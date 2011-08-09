Муж Тимошенко попал в СИЗО в порядке живой очереди

Активисты всеукраинской молодежной общественной организации "Батьківщина молода" намерены каждый вечер передавать лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО цветы, которые приносят люди к Лукьяновскому СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМОО "Батьківщина молода".

Сегодня организация «Батьківщина молода» начала флеш-моб «Цветы для Юли».

«К нам на протяжении дня проходят много разных людей, они каким-то образом хотят выразить солидарность с Юлией ТИМОШЕНКО: кто-то подписывает обращение в ее поддержку, кто-то хочет передать ей письмо, а кто-то приносит цветы и просит передать ей. Потому мы решили начать акцию «Цветы для Юли», и каждый желающий теперь может принести цветок для лидера украинской оппозиции, а мы каждый вечер будем пытаться передать собранные букеты в СИЗО», - сообщил народный депутат Евгений СУСЛОВ.

Кроме того, в пресс-службе организации сообщили, что сегодня в 11.00 в СИЗО прибыл муж Ю.ТИМОШЕНКО Александр. После короткого общения с активистами «Батьківщини молодої», которые пикетируют СИЗО, А.ТИМОШЕНКО в порядке живой очереди попал в помещение следственного изолятора.