Королевская призывает общественные организации поддержать Тимошенко

Общественные организации и люди, имеющие авторитет в обществе, должны поддержать требование справедливого суда над Юлией ТИМОШЕНКО.

С таким обращением выступила народный депутат («БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

«Невиновность Ю.ТИМОШЕНКО должен определить суд. Мы требуем честного, открытого справедливого суда, а не закрытой расправы над политическим оппонентом. Поэтому особенно важно, чтобы представители всех общественных организаций, люди, которые имеют авторитет в обществе, сказали свое слово на защиту демократии и правосудия», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что к акциям в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО присоединились многие участники Налогового Майдана.

«Они на собственном опыте знают, как трудно сейчас отстаивать свои права и свободы, поэтому не остались в стороне. Считаю, что все люди с активной общественной позицией должны стать бок о бок. Не в защиту Ю.ТИМОШЕНКО, а для того, чтобы в нашей стране, особенно накануне 20-й годовщины независимости, судебный произвол и политические преследования перестали быть обычной практикой», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.