Французы пугают Януковича бойкотом Евро-2012

Группа общественных деятелей Франции призывает власть Украины освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, иначе они будут инициировать бойкот Евро-2012.

Соответствующее обращение группы общественных деятелей во главе с философом и писателем Даниэлем Сальваторе ШИФФЕР обнародовано во французском издании «Marianne».

Как отмечается в обращении, «По Украине сегодня гуляет страшный признак – призрак сталинизма. Понятно, мы подозревали, что Президент страны Виктор ЯНУКОВИЧ, который всегда был известен как преданный сторонник Владимира ПУТИНА, чувствовал определенную ностальгию по подобному деспотизму (это видно по нынешней системе работы его государственного аппарата). Однако то, что он способен использовать худшие полицейские и судебные методы, тогда как наш Европейский Союз стремится распространять ценности свободы и терпимости по всему миру, не может не оскорбить каждого настоящего демократа».

Французские общественные деятели считают, что «в Украине состоялась пародия на правосудие, достойная старых скороспелых процессов в Москве во времена Вышинского, который был несравненным мастером политических чтений: 5 августа киевский суд принял беззаконное решение об аресте прозападного политика и одного из лидеров Помаранчевой революции 2004 года Юлии ТИМОШЕНКО».

По их убеждению, «основание для этого задержания звучит, по меньшей мере, парадоксально, или даже просто бессмысленно: превышение полномочий!» «Такая формулировка вызвала бы только смех, особенно глядя на поведение "аппаратчиков" новой украинской "номенклатуры", если бы ее юридические последствия не были такими трагическими в человеческом плане», - отмечают авторы обращения и призывают «правительство Украины немедленно и безоговорочно освободить Ю.ТИМОШЕНКО во имя прав человека и соблюдения свободы слова и мнения».

Французские общественные деятели предупреждают, что если Ю.ТИМОШЕНКО не будет освобождена, они выдвинут другой аргумент, «который представляет куда большую опасность для имиджа и экономики Украины: речь идет о призыве к бойкоту будущего Чемпионата Европы по футболу, который должен состояться в Польше и в Украине с 8 июня по 1 июля 2012 года».

«Именно этот аргумент наши политики при поддержке ФИФА должны использовать против украинской власти, чтобы добиться от них быстрого освобождения Ю.ТИМОШЕНКО», - отмечается в обращении, которое подписали: Даниэль Сальваторе ШИФФЕР (Daniel Salvatore Schiffer), философ, писатель, профессор Высшей школы Королевской академии искусств Льежа и профессор "Бельгийского колледжа" под эгидой Королевской академии наук, литературы и изобразительных искусств Бельгии и Коллеж де Франс; Люк ФЕРРИ (Luc Ferry), философ; Александр ЖАРДЕН (Alexandre Jardin), писатель; Анни СЮЖЬЕ (Annie Sugier), ученый, автор ряда работ по вопросам борьбы за права женщин; Мишель ВИВЬЕРКА (Michel Wieviorka), социолог и преподаватель парижской Высшей школы социальных наук.