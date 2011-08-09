В Нашей Украине увидели, что «власть панически боится»

Действия нынешней власти представляют угрозу для свободы и демократии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политической партии «Наша Украина».

"Так называемые судебные процессы, которые происходят в стране над бывшими чиновниками и лидерами оппозиционных сил, не имеют ничего общего с нормами закона и демократией и являются лишь прикрытием для сведения политических счетов со стороны нынешней власти. Должны констатировать, что судебная система в Украине превратилась в послушного исполнителя политических заказов, и характеризуется крайней избирательностью и предубежденностью правосудия. Ни один человек в стране – ни публичный политик, ни рядовой гражданин – не имеет гарантии справедливого суда", - отмечается в заявлении.

В партии подчеркивают, что нынешняя власть стремительно скатывается к авторитаризму, ее действия представляют угрозу для свободы в стране. В «Нашей Украине» считают, что демократические завоевания последних лет "систематически уничтожаются в залах судов и зале заседаний Верховной Рады, в стенах Кабмина и Администрации Президента, на страницах зависимой прессы и в эфирах олигархических телеканалов".

«Пренебрежение законом, циничное пренебрежение гарантированных Конституцией прав человека и гражданина стали ежедневной огорчительной реальностью Украины. Страх перед оппозицией толкает нынешних власть предержащих на непродуманные и неадекватные шаги. Власть панически боится неминуемой политической и уголовной ответственности за нарастание обнищания большинства украинцев, хищение государственного бюджета, нарушение законов и Конституции Украины, измену национальных интересов и другие особо тяжкие преступления против украинского государства", - отмечается в заявлении.

В связи с этим политическая партия «Наша Украина» выражает полную готовность активно участвовать в создании и работе структур объединенной оппозиции, целью которых является борьба против политических преследований и защита честных выборов.

"Мы беспрекословно поддерживаем инициативу по созыву внеочередного заседания Верховной Рады Украины, а партийная депутатская группа в парламенте примет участие в его работе. Региональные организации будут активно участвовать в совместных протестных акциях оппозиции, направленных против политических репрессий в Украине и произвола власти", - подчеркивается в заявлении.

Политическая партия «Наша Украина» требует немедленно освободить всех представителей украинской оппозиции от незаконного ареста и прекратить преследование украинских граждан по политическим мотивам.