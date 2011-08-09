Палатки возле Печерского райсуда могут снести сегодня

Палатки, установленные на Крещатике возле Печерского райсуда, могут демонтировать во вторник. Об этом сообщили в столичном главке милиции, передает ТСН.

"Если решение Окружного админсуда Киева, которое объявили госисполнители в понедельник вечером, не будет выполнено участниками акции, то во вторник будет составлен акт о невыполнении решения суда", - сообщили в милиции.

"Тогда, возможно, приедут коммунальные службы города и будут демонтировать установленные на Крещатике малые архитектурные формы", - заявил источник в милиции.

В таких случаях работники милиции обеспечивают правопорядок.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева запретил массовые акции под Печерским судом и Лукьяновском СИЗО.Напомним, решением суда было запрещено проводить любые акции по всему периметру улицы Крещатик и Майдана Незалежности, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарной ограды Лукьяновского СИЗО - бессрочно.

6 августа сторонники Тимошенко установили около 20 военных палаток возле арки, ведущей во двор суда, а сотрудники милиции позже оградили их железным забором.

5 августа Печерский райсуд принял решение об аресте Тимошенко.

В ответ на это депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина" решили бессрочно пикетировать Печерский райсуд Киева.