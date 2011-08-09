Эксперт: для Тимошенко арест - последний шанс вернуться к власти

Для бывшего главы украинского правительства и самого популярного в Украине оппозиционного политика Юлии ТИМОШЕНКО арест является «последним шансом» для возвращения на верхушку власти.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказала аналитик Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Марта ЯРОШЕВИЧ в опубликованном в газете Rzeczpospolita комментарии.

Эксперт отметила, что лидер «Батькивщины» может стать национальным героем и восстановить свою «слегка покрытую пылью» популярность.

«В то же время сейчас арест для Ю.ТИМОШЕНКО - последний шанс. Он определит, удастся ли ей получить поддержку украинского общества, все более раздраженного низким уровнем жизни и высокими ценами», - считает аналитик.

М.ЯРОШЕВИЧ назвала преследование Ю.ТИМОШЕНКО «идеей фикс» ее главного политического оппонента - нынешнего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, отметив, что Партии регионов будет намного легче в дальнейшем консолидировать власть без Ю.ТИМОШЕНКО в Верховной Раде.

«Без сомнения, судебный процесс является политически мотивированным и имеет целью осложнить Ю.ТИМОШЕНКО ведение дальнейшей оппозиционной деятельности», - отметила эксперт.

По мнению аналитика, Ю.ТИМОШЕНКО не будет пытаться кулуарно договориться с представителями власти о гарантии ей личной безопасности.

“Ничего не указывает на возможность полюбовного варианта завершения этого дела. Это будет бой за самую высокую ставку», - считает М.ЯРОШЕВИЧ.